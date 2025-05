"Era fundamental ganhar amanhã, os adeptos bem merecem"

O Marítimo recebe, amanhã, o Vizela, no fecho da temporada e num jogo que interessa muito mais aos vizelenses, que ambicionam ainda a subida directa à I Liga, o que leva Ivo Vieira a admitir que "em termos de objectivos infelizmente as coisas estão feitas, na certeza de que queríamos bem mais, enquanto do outro lado vai estar uma equipa que precisa ganhar".

Confrontado se, nesta altura, estar do outro lado, a lutar pela subida, era o que tinha ambicionado para o Marítimo, Ivo Vieira foi claro: "Vim para o Marítimo com esse intuito e trabalhamos em prol desse objectivo, o qual não foi alcançado por aquilo que foram os resultados obtidos. Naturalmente que ficamos aquém daquilo que era a nossa ambição, que era difícil mas possível de concretizar na altura em que cheguei ao clube", sustenta o técnico madeirense.

No entanto, Ivo Vieira deixa um agradecimento a tudo o que lhe foi proporcionado. "Os adeptos estiveram sempre ao nosso lado, a estrutura deu-me todo o apoio, pelo que assumo a responsabilidade de não ter feito mais, como era desejo de todos", diz.

Ivo Vieira despede-se frente ao Vizela numa altura em que a equipa maritimista vem de uma série de 10 jogos sem perder na II Liga. "Era fundamental ganhar amanhã [hoje] um jogo na nossa casa e, sendo o meu último jogo pelo Marítimo e também o último da época, gostava de oferecer aos nossos adeptos aquilo que merecem, vencendo o jogo, pois sempre nos apoiaram ao longo destes jogos sem que tivessem o que mais desejavam, ou seja, as vitórias", desenvolve.

"Dilatar a sequência para 11 jogos sem vitórias era bonito, mas, infelizmente, não nos vai acrescentar grande coisa em termos de classificação. Esta fase teria sido bem melhor se tivesse se iniciado mais para trás e se houvesse mais vitórias em vez de alguns empates", confessa o treinador.

Sobre o Vizela, Ivo Vieira aborda-o como uma equipa "que vem fazendo um campeonato excelente e que está na luta pela subida, tendo, no mínimo, o play-off garantido", rotulando-a ainda de equipa forte. "Temos que olhar para isto como um factor de motivação, com o pensamento que valemos mais do que aquilo que temos feito, e são os jogadores e equipa técnica que terão de provar isso com o trabalho de campo com o evoluir do jogo, pois temos essa obrigação", reforça.

O facto de Fábio Pereira conhecer bem o Marítimo é visto de uma forma linear por Ivo Vieira. "Foi de facto o Fábio e a estrutura do clube quem construíram este plantel, pelo que terá um conhecimento profundo de alguns dos nossos jogadores, mas o que se vai passar no jogo terá mais a ver com a motivação dos atletas, com o seu estado de espírito e emocional. Também conheço bem os jogadores do Vizela, naquilo que é o seu desempenho numa equipa intensa e grande, muito objectiva. Só vamos tirar vantagem se nós estrategicamente conseguirmos anular as mais valias do Vizela e tirar partido do jogo", conclui o treinador maritimista.

No fecho da II LIga, edição 2024/25, o Marítimo defronta o Vizela amanhã, no seu estádio, pelas 20h30, num jogo que será dirigido por António Nobre, árbitro da AF de Leiria.