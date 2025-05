Ivo Vieira não vai continuar no Marítimo

O presidente do Marítimo, em conferência conjunta com Ivo Vieira, anunciou que este não vai continuar no Marítimo na próxima época.

"Mantivemos uma reunião ontem e o Ivo manifestou a vontade de prosseguir a sua carreira fora da Madeira, de preferência no estrangeiro ", revelou.

Carlos André Gomes revelou que essa era já a intenção do Ivo "quando o contratamos em Janeiro".

"Só nos resta agradecer a disponibilidade que então o Ivo teve em treinar o Marítimo e agradecer o bom trabalho que realizou e toda a entrega que sempre manifestou", sublinha.

O presidente maritimista revela que a não continuidade do Ivo nada tem a ver com o projecto do Marítimo para a próxima época. "Nem discutimos projectos ou contratos, ficou prevalecida a vontade do Ivo, que respeitamos", disse.