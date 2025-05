Fábio China marcou o melhor golo de Abril na II Liga

Fábio China, defesa-esquerdo do Marítimo, foi é o autor do Golo do Mês de Abril da II Liga. O golo do defesa do Marítimo recolheu a preferência dos adeptos e conquistou o galardão referente ao período em avaliação.

Um momento de inspiração do futebolista madeirense, que, na sequência de um pontapé de canto e descaído no flanco direito, aproveitou um mau alívio da defesa contrária para desferir um centro-remate em arco, de pé esquerdo, que só parou no fundo das redes.

Foi, sem dúvida, uma brilhante finalização do camisola 45 verde-rubro, que teve lugar no Estádio Manuel Marques, diante Torreense, em encontro relativo à 31.ª jornada da competição, que terminou com um empate a duas bolas.

O ‘golaço’ de Fábio China foi o mais votado, numa eleição à qual concorreram igualmente Diogo Casimiro (UD Oliveirense), Miguel Pires (FC Alverca), João Silva (FC Felgueiras), Stopira (SCU Torreense) e Miro (CD Tondela)