Fabrizio Romano avança que Fabio Blanco deve rumar ao Vitória de Guimarães

O DIÁRIO avançou na edição de hoje que a transferência do extremo espanhol está a ser negociada pela SAD maritimista, tendo, esta manhã, o renomado jornalista italiano, Fabrizio Romano, avançado nas suas redes sociais que o atleta, que chegou em Janeiro à Madeira, pode estar de malas feitas para rumar ao Vitória de Guimarães.



“O director do Marítimo, João Moura, confiou em Blanco e, apenas três meses depois ele será vendido por uma taxa inicial de 1.2 milhões de euros, podendo chegar a uma potencial taxa final de dois milhões”, escreveu o especialista em mercado de transferências na rede social X.

O avançado, de 21 anos, que iniciou a sua formação no Almería, seguindo em 2020, com apenas 15 anos, para o Valência, conta ainda com passagens pelos alemãs do Eintracht Frankfurt e pela equipa secundária do Barcelona, Leonesa e, pela Vilarreal B.

Em 14 de Janeiro foi apresentando oficialmente como reforço do Marítimo, tendo disputado desde então 15 jogos, tornando-se numa peça essencial para Ivo Vieira, que tinha assumido o cargo de treinador dos verde-rubros na semana anterior à sua chegada.