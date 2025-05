Título e promoção na II Liga decide-se na sexta-feira, manutenção agendada para sábado

Está definido o calendário da 34.ª e penúltima jornada da Liga Portugal 2 Meu Super (I Liga).

Uma ronda que arranca já esta quarta-feira e apenas terminará na tarde de sábado.

O título, assim como a promoção ao escalão máximo do Futebol Profissional, será decidido em três jogos na sexta-feira, 16 de Maio, com início marcado para as 20h30.

Já no sábado, a partir das 14 horas, será a vez da decisão no que diz respeito à equipa que vai disputar o playoff de manutenção.

Eis os jogos da 34.ª jornada da II Liga:

Quarta-feira, 14 de Maio

Leixões – Feirense, 20.15 horas – Sport TV

Quinta-feira, 15 de Maio

Penafiel - D. Chaves, 18.45 horas – Sport TV

Mafra – Torreense, 20.45 horas – Sport TV

Sexta-feira, 16 de Maio

Alverca – Portimonense, 20.30 horas – Sport TV

Marítimo – Vizela, 20.30 horas – Sport TV

U. Leiria – Tondela, 20.30 horas – Sport TV

Sábado, 17 de maio

FC Porto B – Benfica B, 11 horas - Porto Canal

Académico de Viseu – P. Ferreira, 14 horas - Sport TV

Felgueiras – UD Oliveirense, 14 horas - Sport TV