Fábio Veríssimo no Sporting-Vitória de Guimarães, Miguel Nogueira no Braga-Benfica

Fábio Veríssimo vai arbitrar o jogo Sporting-Vitória de Guimarães, da última jornada da I Liga, no sábado, enquanto Miguel Nogueira vai dirigir a receção do Sporting de Braga ao Benfica, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF deu conta das escolhas do Conselho de Arbitragem para os jogos das 34.ªs jornadas dos dois escalões profissionais, incluindo para os encontros de Sporting e Benfica, que disputam o título de campeão.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde o campeão Sporting só depende do seu resultado frente ao Vitória de Guimarães para revalidar o título, vai estar Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, enquanto, no mesmo dia, também às 18:00, Miguel Nogueira, da associação de Lisboa, vai dirigir a visita ao Sporting de Braga do Benfica, que precisa de um 'deslize' dos 'leões'.

Na 'luta' pela permanência, vão estar João Gonçalves e Cláudio Pereira, ambos da associação do Porto, no embate entre Farense e Santa Clara, com os açorianos a disputar o último lugar europeu, e no encontro entre AVS e Moreirense, respetivamente.

Já André Narciso, de Setúbal, vai dirigir o jogo entre Arouca e Boavista, enquanto Gustavo Correia, do Porto, vai estar no duelo entre Estoril Praia e Estrela da Amadora.

Para os duelos decisivos para a subida de divisão na II Liga, na sexta-feira, o órgão federativo liderado por Luciano Gonçalves apostou em António Nobre, no Marítimo-Vizela, Tiago Martins, no Alverca-Portimonense, e João Pinheiro, para o União de Leiria-Tondela.

A 34.ª e última jornada da I Liga vai ser totalmente disputada na sexta-feira e no sábado, devido à realização das eleições legislativas, enquanto a derradeira ronda do segundo escalão começa hoje e termina no sábado.

Apesar da agenda 'pesada', o CD da FPF deixou de 'folga' Luís Godinho, da associação de Évora, o único dos nove internacionais que ficou de fora das nomeações para esta ronda.

Árbitros nomeados para os jogos da 34.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 16 mai:

Famalicão - Casa Pia, 19:00 -- Bruno Costa (AF Viana do Castelo)

Rio Ave - Gil Vicente, 19:00 -- Bruno Vieira (AF Lisboa)

- Sábado, 17 mai:

Sporting de Braga -- Benfica, 18:00 -- Miguel Nogueira (AF Lisboa)

Sporting - Vitória de Guimarães, 18:00 -- Fábio Veríssimo (AF Leiria)

Estoril Praia - Estrela da Amadora, 18:00 -- Gustavo Correia (AF Porto)

FC Porto -- Nacional, 18:00 - José Bessa (AF Porto)

Farense - Santa Clara, 18:00 -- Cláudio Pereira (AF Aveiro)

Arouca -- Boavista, 18:00 -- André Narciso (AF Setúbal)

AVS -- Moreirense, 18:00 -- João Gonçalves (AF Porto)

Árbitros nomeados para os jogos da 34.ª jornada da II Liga:

- Quarta-feira, 14 mai:

Leixões -- Feirense, 20:15 - Halim Shirzad (AF Santarém)

- Quinta-feira, 15 mai:

Penafiel - Desportivo de Chaves, 18:45 -- Flávio Lima (AF Lisboa)

Mafra -- Torreense, 20:45 -- Luís Filipe (AF Lisboa)

- Sexta-feira, 16 mai:

Alverca -- Portimonense, 20:30 -- Tiago Martins (AF Lisboa)

Marítimo - Vizela, 20:30 -- António Nobre (AF Leiria)

União de Leiria -- Tondela, 20:30 -- João Pinheiro (AF Braga)

- Sábado, 17 mai:

FC Porto B - Benfica B, 11:00 -- Diogo Rosa (AF Beja)

Académico de Viseu - Paços de Ferreira, 14:00 -- Hélder Malheiro (AF Lisboa)

Felgueiras -- Oliveirense, 14:00 -- Hélder Carvalho (AF Santarém)