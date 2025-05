Três equipas lutam pela subida e quatro tentam evitar descida na II Liga

Tondela, Vizela e Alverca disputam a subida direta à I Liga portuguesa de futebol, enquanto Portimonense, FC Porto B, Paços de Ferreira e Oliveirense procuram evitar despromoção à Liga 3 nas últimas duas jornadas da II Liga.

O Tondela, líder com 61 pontos, e o Vizela, vice-líder, com 58, são as equipas que podem assegurar o regresso à elite na 33.ª e penúltima ronda, a disputar-se entre sexta-feira e domingo, enquanto o Alverca soma 57 pontos e já garantiu, pelo menos, o terceiro lugar, que vale o play-off com o 16.º classificado do escalão principal.

Os beirões recebem precisamente os ribatejanos no domingo, a partir das 14:00, e, em caso de vitória ou de empate, ascendem à I Liga, prova que disputaram pela última vez na época 2021/22.

Primeira classificada da II Liga desde a 20.ª jornada, a equipa treinada por Luís Pinto pode ainda sagrar-se campeã da prova pela segunda vez, repetindo o feito da época 2014/15, se superar o resultado do Vizela na receção ao Académico de Viseu, também agendada para domingo, às 14:00.

Treinada por Fábio Pereira, a equipa minhota precisa de derrotar os viseenses e de esperar que os ribatejanos percam para 'festejar' no domingo o regresso ao patamar maior, onde esteve pela última vez em 2023/24.

Protagonistas de um ciclo de 13 vitórias e cinco empates, que lhes permitiu 'trepar' da 14.ª para a segunda posição, os vizelenses ainda podem conquistar um inédito título da II Liga, mas apenas na 34.ª jornada, marcada para 17 de maio, um sábado.

Ausente da I Liga desde o final da época 2003/04, o Alverca também pode sagrar-se campeão do escalão 'secundário' pela primeira vez na derradeira ronda, mas somente se antes vencer o Tondela.

Esse resultado é o único que viabiliza um final de campeonato com o trio em igualdade (61 pontos), circunstância que daria o título aos ribatejanos, por somarem mais pontos em todos os confrontos diretos, o segundo lugar aos minhotos e o terceiro aos beirões, assim relegados para o play-off.

Em caso de empate ou desaire, o conjunto treinado por Vasco Botelho da Costa precisa que o Vizela não vença no domingo para manter a 'esperança' de ascender diretamente à I Liga na 34.ª ronda, que inclui os desafios União de Leiria -- Tondela, Marítimo -- Vizela e Alverca -- Portimonense.

Despromovida da I para a II Liga no final da época transata, a formação de Portimão ocupa o 14.º posto da tabela, com 34 pontos, e está a salvo da descida direta à Liga 3, mas pode ainda classificar-se no 16.º lugar e disputar o play-off de manutenção.

Se perderem os jogos com FC Porto B, da 33.ª jornada, e Alverca, na última jornada, e o Paços de Ferreira vencer os desafios perante o Felgueiras e o Académico de Viseu, os algarvios serão ultrapassados pela equipa B dos 'dragões' e pelos pacenses.

Os 'azuis e brancos' ocupam o 15.º posto, com 32 pontos, e podem garantir a manutenção na próxima jornada, caso vençam e o Paços empate ou perca, mas também podem 'cair' para o lugar de play-off ou para o 17.º posto, de descida direta, cenário 'triplo' que se também se aplica aos 'castores'.

O FC Porto B desce diretamente à Liga 3 se não alcançar mais de um ponto com Portimonense e Benfica B, a formação da 'capital do móvel', 16.ª classificada, com 30, somar, no mínimo, quatro ante Felgueiras e Académico e a Oliveirense, 17.ª e penúltima, com 28, vencer os dois jogos.

A equipa de Oliveira de Azeméis pode garantir a permanência se vencer Marítimo e Felgueiras, o Paços não alcançar mais de três pontos e o FC Porto B somar até um ponto, ou pode disputar o play-off se se confirmar um desses cenários com 'castores' ou 'dragões' ou então se vencer apenas um jogo, mas o Paços perder os dois.

Portimonense, Paços de Ferreira e Oliveirense podem terminar a II Liga com 34 pontos, hipótese que, face aos confrontos diretos, vale o 15.º lugar aos algarvios, o 16.º posto aos oliveirenses e o 17.º aos pacenses, que juntar-se-iam assim ao Mafra, 18.º e último da prova, na descida direta à Liga 3.

Outro cenário de igualdade pontual pode verificar-se entre FC Porto B, Paços e Oliveirense (32 pontos), o que traduzir-se-ia numa hierarquia com os 'dragões' no 15.º lugar, a formação de Oliveira de Azeméis no 16.º e os pacenses no 17.º.