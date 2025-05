Ventura está "perfeitamente estável" e deve sair do hospital hoje

O presidente do Chega, André Ventura, está "perfeitamente estável" e sem sintomas, mas vai permanecer no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em observação durante "pelos menos três, quatro horas", indicou fonte hospitalar.

"Está num estado perfeitamente estável. Fez um procedimento diagnóstico, correu tudo bem", disse aos jornalistas o diretor do serviço cardiologia daquela unidade de saúde, acrescentando que o líder do Chega está "assintomático e muito bem-disposto".

O líder do Chega, de 42 anos, foi transportado para este hospital para fazer um cateterismo.

Filipe Seixo disse que, ainda assim, André Ventura vai "manter-se em observação" para "ver se não há novidades em termos clínicos e fazer mais alguns exames complementares".

"Pelo menos três, quatro horas, seguramente vai ficar. E vamos ver a evolução, consoante mais exames complementares de diagnóstico que irá fazer", explicou o médico, que falava aos jornalistas pelas 18:50.

Filipe Seixo indicou que, "eventualmente, poderá sair hoje se correr tudo bem".

André Ventura voltou a sentir-se mal hoje de manhã, durante uma ação de campanha em Odemira.

O diretor clínico disse que o diagnóstico inicial feito no Hospital de Faro continua como "primeira hipótese", mas recusou adiantar mais "pormenores clínicos" ou o que poderá ter provocado esta indisposição, justificando com o "sigilo médico".

"Os nossos colegas de Faro já tinham feito essa marcha diagnóstica. É um diagnóstico difícil de substanciar objetivamente a exames complementares", disse o médico, acrescentando que "provavelmente será essa uma hipótese de diagnóstica mais plausível".

"Continuamos a fazer a procura do diagnóstico certo", indicou.

Vários órgãos de comunicação social indicaram que André Ventura teve um espasmo esofágico. O presidente do Conselho de Administração do Hospital de Faro falou também num episódio de tensão alta.

O diretor do serviço cardiologia recusou antecipar também se André Ventura poderá participar no encerramento na campanha eleitoral, na sexta-feira.

No último de Setúbal dia de campanha para as eleições legislativas, o Chega tem prevista uma visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal, e a habitual arruada no Chiado, em Lisboa, à tarde.

O presidente do Chega voltou a sentir-se mal hoje, durante uma arruada em Odemira, distrito de Beja, depois de uma primeira indisposição na terça-feira à noite que o levou a passar essa noite em observação no Hospital de Faro.

O presidente do Chega foi levado para o centro de saúde daquela vila alentejana, depois de ter sido assistido no local.

Do centro de saúde, André Ventura foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, onde realizou exames e análises que afastam suspeitas de algum problema cardíaco. Ainda assim, os médicos decidiram transferi-lo para Setúbal "por precaução", para efetuar um cateterismo, um procedimento médico utilizado para diagnosticar e tratar problemas no coração e vasos sanguíneos que envolve a inserção de um cateter num vaso sanguíneo e que é guiado até ao coração.

Ainda no hospital de Santiago do Cacém, o próprio André Ventura publicou na rede social X uma foto de si mesmo, deitado numa cama, onde é visível também algum equipamento médico.

Depois de se ter sentido mal na iniciativa da manhã, que marcava o regresso à campanha depois de ter ficado uma noite em observação no Hospital de Faro e de um dia de descanso, o presidente do Chega falhou esta tarde a arruada prevista para Pegões.

As iniciativas nas quais Ventura não participou foram lideradas pelo líder parlamentar e cabeça de lista por Faro, Pedro Pinto.