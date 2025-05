Ventura passa noite no Hospital de Faro em observação

O líder do Chega, André Ventura, vai passar esta noite no Hospital de Faro em observação, para onde foi transportado depois de se ter sentido mal durante um comício de campanha em Tavira, indicou fonte do partido à Lusa.

De acordo com a mesma fonte oficial, André Ventura está a "estável e acordado" e vai passar esta noite na unidade de saúde algarvia "para observação".

Adiantou ainda que o líder do Chega está a fazer vários exames médicos, aguardando os resultados.

Para hoje, o Chega tinha agendada uma ação de campanha ao final da manhã, que foi já cancelada, mantendo uma arruada em Vila Nova de Milfontes para as 17:00.

O presidente do Chega, André Ventura, foi transportado na noite de terça-feira de ambulância para o hospital de Faro, onde chegou pelas 22:40, depois de se ter sentido mal quando discursava num comício da campanha eleitoral em Tavira.

Segundo adiantou o líder parlamentar e cabeça de lista por Faro, Pedro Pinto, o líder do Chega estava consciente quando foi retirado do local.

O médico do INEM que assistiu André Ventura durante a viagem de ambulância entre Tavira e o Hospital de Faro disse aos jornalistas que "estava tudo bem" com o presidente do Chega.

A agenda do presidente do Chega tem sido intensificada nos últimos dias, com ações de campanha anunciadas aos jornalistas no próprio dia.