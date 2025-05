André Ventura sai do hospital de Faro

O presidente do Chega, André Ventura, abandonou hoje pelas 09:44 o hospital de Faro, onze horas depois de te dado entrada naquela unidade hospitalar, na sequência de se ter sentido mal enquanto discursava num jantar comício em Tavira.

André ventura não prestou declarações aos jornalistas, tendo apenas entrado no carro que o tem transportado durante esta campanha eleitoral para eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

O presidente do Chega saiu do hospital pelo próprio pé, acompanhado pelos seus seguranças pessoais e fez sinal aos jornalistas de que falaria mais tarde.

No momento da saída do líder do Chega, duas pessoas que se encontravam no exterior do hospital aplaudiram e deram vivas a André Ventura.

O presidente do Chega sentiu-me mal enquanto discursava num jantar comício em Tavira, no distrito de Faro, na terça-feira à noite, tendo sido retirado do palco e assistido no local. Depois, foi transportado para o Hospital de Faro, onde passou a noite em observação.

O presidente do Conselho de Administração do hospital disse aos jornalistas que André Ventura apresentava uma "alteração da tensão arterial" quando entrou naquela unidade de saúde, pelas 22:44.

Antes de deixar o hospital, o líder do Chega publicou nas suas redes sociais uma foto na cama do hospital, de camisa, com um cateter na mão e uma pulseira laranja, a segunda mais grave da triagem de Manchester.

"Estou a ser muito bem tratado no Hospital de Faro e espero ter alta nas próximas horas. Quero agradecer-vos a todos o apoio, a amizade e as orações. Obrigado", escreveu.

O Chega tinha prevista uma ação de campanha pelas 11:00, em local ainda a definir, na qual André Ventura não irá participar.

André Ventura deverá regressar à campanha às 17:00, na arruada agendada para Vila Nova de Milfontes, distrito de Beja.