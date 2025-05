André Ventura chega de maca ao hospital em Santiago do Cacém

O presidente do Chega, André Ventura, chegou hoje de ambulância, às 14:40, às urgências do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, numa maca e consciente, constatou a agência Lusa no local.

A ambulância dos Bombeiros Voluntários de Odemira, que integrava uma comitiva de várias viaturas da GNR e do partido, estacionou, de marcha-atrás mesmo em frente à porta do serviço de emergência.

O líder do Chega foi, então, retirado de maca, estando à frente dos jornalistas três seguranças, um deles com o casaco do fato levantado acima da cabeça para tapar as imagens dos jornalistas e a visão de alguns curiosos.

Contudo, observou a Lusa no local, foi possível ver André Ventura deitado na maca, consciente e com um monitor em cima das pernas, enquanto era levado para o interior da unidade hospitalar.

Os jornalistas que estão no local ainda não foram informados pelo Conselho de Administração ou qualquer porta-voz da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), na qual o HLA está integrado, sobre eventuais declarações sobre a situação deste paciente.

O presidente do Chega voltou hoje a ser retirado da campanha minutos após participar numa arruada em Odemira, no distrito de Beja, devido a uma indisposição, e foi levado para o centro de saúde daquela vila alentejana.

Por volta das 13:48, uma ambulância partiu, com Ventura no interior, acompanhado de enfermeiro e médico, para o transportar para o HLA, numa comitiva com diversos veículos, sendo o da frente e o da trás da GNR, observou Lusa no local.

André Ventura chegou hoje cerca de quinze minutos após o início da arruada em Odemira, prestou declarações aos jornalistas e percorreu alguns metros durante aquela ação de campanha.

Poucos minutos depois de falar aos jornalistas, demonstrou estar a sentir-se mal e foi retirado da ação por elementos da equipa do partido para dentro do carro que tem usado nesta campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

Numa altura em que a curta arruada, com cerca de 50 apoiantes, estava a chegar ao fim, levou a mão ao peito e ao pescoço e alargou o nó da gravata, o que chamou a atenção de quem o rodeava, e disse: "Vamos continuar".

Imediatamente depois, começou a baixar-se, mostrando ter perdido força nas pernas, sendo amparado e levado para dentro do carro pelos seus seguranças.

Foi posteriormente levado para uma zona mais resguardada, a poucos metros, do outro lado da rua, para dentro de um café, onde entre cerca das 12:05 e 12:18 foi assistido, encontrando-se no local duas ambulâncias.

Pelas 12:18 foi transportado de ambulância para o centro de saúde de Odemira.

A GNR tinha feito quase de imediato um perímetro de segurança, tendo-se deslocado para o local vários elementos desta força de segurança.

Ande Ventura já tinha sido hospitalizado na terça-feira à noite na sequência de uma indisposição num jantar comício no Algarve.