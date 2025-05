André Ventura transferido para cateterismo no hospital de Setúbal

O presidente do Chega, André Ventura, realizou hoje exames e análises que afastam suspeitas de algum problema cardíaco, mas, "por precaução", foi transferido para o hospital de Setúbal para efetuar um cateterismo, disse fonte hospitalar.

Armindo Ribeiro, diretor do Serviço de Urgência do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), unidade na qual André Ventura deu hoje entrada depois de se sentir mal em Odemira, Beja, afiançou aos jornalistas que o líder partidário "está estável".

A transferência do líder partidário foi concretizada às 16:43, cerca de duas horas depois de ter dado entrada no HLA, transportado numa ambulância dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, acompanhada por veículos do partido e da GNR.

Entretanto, o próprio André Ventura publicou na rede social X uma foto de si mesmo no interior do HLA, antes de sair daquela unidade hospitalar.

De acordo com os esclarecimentos de Armindo Ribeiro aos jornalistas, o líder do Chega realizou no hospital alentejano, no distrito de Setúbal, "os exames normais para a situação de dor torácica", mas os resultados, "foram todos negativos".

Só que, "por precaução", foi decidida a sua transferência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para efetuar um cateterismo.

"Sei que ontem foi descartado um enfarte agudo do miocárdio. Contudo, sendo um segundo episódio, optámos por contactar o hospital de Setúbal e ele irá fazer um cateterismo", sublinhou Armindo Ribeiro.

Trata-se de um procedimento médico utilizado para diagnosticar e tratar problemas no coração e vasos sanguíneos que envolve a inserção de um cateter num vaso sanguíneo e que é guiado até ao coração.

"Um cateterismo é, nada mais nada menos, do que um exame em que se vai observar se [o doente] tem lesões a nível das artérias coronárias, ou seja, das artérias que estão no coração", explicou o diretor do Serviço de Urgência.

O HLA não possui serviço de Cardiologia, apenas consulta desta especialidade e, por isso, o Hospital de São Bernardo é a unidade hospitalar para onde são mandados os "doentes com a mesma suspeita que o deputado André Ventura" ou quando são necessários exames mais especializados, indicou o diretor de serviço.

O presidente do partido Chega, acrescentou, seguiu de ambulância, acompanhado de um médico e enfermeiro, referiu o mesmo responsável.

O presidente do Chega voltou hoje a ser retirado da campanha minutos após participar numa arruada em Odemira, no distrito de Beja, devido a uma indisposição, e foi levado para o centro de saúde daquela vila alentejana.

André Ventura chegou hoje cerca de quinze minutos após o início da arruada em Odemira, prestou declarações aos jornalistas e percorreu alguns metros durante aquela ação de campanha.

Poucos minutos depois de falar aos jornalistas, demonstrou estar a sentir-se mal e foi retirado da ação por elementos da equipa do partido para dentro do carro que tem usado nesta campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

Por volta das 13:48, uma ambulância partiu, com Ventura no interior, acompanhado de enfermeiro e médico, para o transportar para o HLA, numa comitiva com diversos veículos, nomeadamente da GNR, observou Lusa no local.

André Ventura, chegou de ambulância, às 14:40, às urgências do HLA, numa maca e consciente, constatou a agência Lusa no local.

O líder partidário já tinha sido hospitalizado na terça-feira à noite na sequência de uma indisposição num jantar comício no Algarve.