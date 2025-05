André Ventura transportado para o hospital de Faro para ser avaliado

O presidente do Chega, André Ventura, foi transportado de ambulância para o hospital de Faro, depois de hoje se ter sentido mal quando discursava num comício em Tavira, disse o líder parlamentar, Pedro Pinto.

Segundo adiantou, o líder do Chega estava consciente e foi transportado para o hospital para ser avaliado.

"Ele está bem, está consciente, esteve a falar connosco", adiantou o também cabeça de lista por Faro aos apoiantes, momentos depois de André Ventura ter sido transportado pelo INEM para o hospital.

A ambulância deixou o local do comício cerca das 22:00.

Momentos depois, Pedro Pinto disse também que o líder do Chega sentiu uma dor no peito e que vai, "por precaução", ao hospital para "fazer exames de rotina".

O líder parlamentar indicou também que Ventura esteve "sempre consciente" e, "a conselho dos médicos, foi fazer apenas essas avaliações aqui ao hospital".

"Vai tudo correr bem", disse o deputado para tranquilizar os presentes e o jantar-comício prosseguiu, tendo sido servido o jantar. Algumas mesas fizeram um brinde a André Ventura.

À passagem da ambulância à porta do recinto, algumas pessoas que ali se encontravam aplaudiram e chamaram pelo líder do Chega.

O presidente do Chega sentiu-me hoje mal durante o discurso que proferia num jantar-comício em Tavira, distrito de Faro, e foi retirado do palco por membros da sua comitiva.

André Ventura estava a discursar quando, cerca das 21:10 parou de falar, sendo logo amparado por elementos da comitiva e retirado do local, para o exterior do Parque de Feiras e Exposições de Tavira.

Cerca de 10 minutos depois de ter começado a discursar, ainda antes de ter sido servido o jantar, o presidente do Chega parou de falar, levou a mão à zona do peito e depois ao pescoço e começou a baixar-se, tendo sido apoiado pelos seus seguranças pessoais, evitando a queda, e retirado logo do palco por uma saída lateral.

Neste momento, toda a sala, com cerca de 400 apoiantes, se levantou para tentar perceber o que tinha acontecido.

Momentos antes, o líder do Chega já tinha feito uma pausa no discurso e bebeu água.

Esta foi a terceira ação de campanha do dia, depois de duas arruadas, uma em Tavira ao final da manhã, e outra em Vila Real de Santo António, durante a tarde.

A agenda do presidente do Chega tem sido intensificada nos últimos dias, com ações de campanha anunciadas aos jornalistas no próprio dia.