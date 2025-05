Ainda deve chover bem hoje, mas mais na serra

A previsão para este domingo, 11 de Maio de 2025, aponta para céu geralmente muito nublado, com aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

Apesar desta previsão, recorde-se que o IPMA colocou todo o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para aguaceiros, por vezes fortes, pelo menos até às 9h00 deste domingo.

Aviso amarelo para a chuva prolongado até amanhã de manhã O IPMA acaba de prolongar por mais 12 horas o aviso amarelo para a chuva, que estava em vigor para todo o Arquipélago da Madeira (incluindo o Porto Santo), tendo já sido laranja e vermelho durante algumas horas deste sábado.

Por outro lado, o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes

forte (até 40 km/h) nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo até meio da tarde, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



No Funchal, prevê o IPMA, o mesmo cenário de céu geralmente muito nublado, com a aguaceiros, em especial até meio da tarde, e vento fraco (inferior a 15 km/h).



No mar, a Costa Norte receberá ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros e na Costa Sul chegarão ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas do quadrante sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 19 e 20º Celsius.