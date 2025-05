Defesa ucraniana abate 80 'drones' russos

As defesas aéreas ucranianas abateram 80 'drones' kamikaze Shahed lançados pela Rússia contra o seu território em várias regiões do leste, norte, oeste e centro da Ucrânia desde a noite passada, informou hoje a força aérea ucraniana.

No total, as forças russas lançaram 145 'drones' shahed e réplicas de 'drones' shahed contra o território ucraniano, que utilizam para confundir as defesas ucranianas.

No total 42 réplicas de 'drones' terão caído sem causar quaisquer danos.

Os números da força aérea mostram que 23 'drones' atingiram os seus alvos ou causaram danos quando caíram.

A Rússia também lançou um míssil balístico numa área não especificada da Ucrânia nas últimas horas.

A força aérea ucraniana especifica que o míssil pode ser um Iskander-M russo ou a sua variante norte-coreana KN-23.

Este novo ataque maciço de 'drones' russos causou danos nas regiões ucranianas de Sumi e Kharkov, no nordeste do país, Odessa, no sul, Donetsk, no leste, e Kirovograd, no centro.