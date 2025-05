'Costa Fortuna' chegou esta manhã no Porto do Funchal

O 'Costa Fortuna' chegou, nesta manhã de quinta-feira, 15 de Maio, à Madeira, com 2.478 passageiros e 931 tripulantes a bordo.

O navio, que navega com o croata Vlaho Lazarevic ao leme, entrou no Porto do Funchal, pelas 9 horas, proveniente de Malága, Espanha.

De acordo com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o 'Costa Fortuna' está a realizar um cruzeiro de 14 dias com partida e chegada em Barcelona, de onde saiu a 9 de Maio. Já passou por Marselha (França), Savona (Itália) e, depois do Funchal, segue para Praia da Vitória e depois Ponta Delgada (Açores), antes de fazer a penúltima escala em Cádis.

O navio, da Costa Cruises, vai permanecer na Pontinha até às 18 horas.

O 'Costa Fortuna' foi construído em 2003, nos estaleiros de Fincantieri, em Itália, tendo sido alvo de uma remodelação em 2018. Pode receber até 3.470 passageiros e 1.354 tripulantes.

Esta escala na Madeira é agenciada pela Blatas.