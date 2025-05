'Crystal Symphony' faz escala de 36 horas no Funchal

O navio 'Crystal Symphony', agenciado pela Blatas, chegou, esta manhã, ao Porto do Funchal, para uma escala de 36 horas.

De acordo com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o navio transporta 139 passageiros e 458 tripulantes a bordo.

O 'Crystal Symphony' tem pernoita no Funchal e tem a partida prevista para as 19 horas de amanhã, em direvção a Lisboa.

Com o croata Tonci Hladilo como capitão, está a realizar uma viagem de 31 dias que começou a 12 de Abril na Cidade do Cabo, Africa do Sul, e termina a 13 de Maio, em Lisboa.

O navio da 'Crystal Cruises' está a reposicionar-se para a temporada do Mediterrâneo, onde vai permanecer durante todo o Verão.

Construído em 1995 nos estaleiros finlandeses de Kvaerner Masa-Yards, tem capacidade para 606 passageiros e 530 tripulantes. Remodelado em 2023, o navio oferece várias atrações a bordo como cinema, casino, sala para crianças, biblioteca, sala multimédia, discoteca, sala de conhaque, ginásio, campo de paddle, driving range para golf e spa.

Ao Porto Santo chegou, também este sábado, o 'SH Diana', numa escala de estreia no arquipélago da Madeira. Acostou às 7h20, depois de ter saído durante a madrugada do Funchal. Navega com 120 passageiros e 64 tripulantes, prosseguindo viagem às 14 horas, com destino ao Porto de Lisboa.