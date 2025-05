Partidos com ações de norte a sul e agenda do Chega cancelada de manhã

As 'caravanas' dos partidos entram hoje no 11.º dia de campanha, com a AD no norte, o PS em Setúbal e a agenda do líder do Chega cancelada de manhã, devendo ser retomada ao final da tarde.

Depois de ter sido transportado para o Hospital de Faro na noite de terça-feira, após se ter sentido mal quando discursava num comício em Tavira, André Ventura deverá retomar a campanha com uma arruada em Vila Nova de Milfontes, prevista para as 17:00.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, arranca o dia com uma ação de rua junto ao Mercado Municipal de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, seguindo depois para o distrito de Braga, onde tem previsto um almoço em Vila Verde.

Da parte da tarde, a comitiva da AD, coligação que junta PSD e CDS-PP, vai ter um contacto com a população, terminando o dia com um comício no Theatro Circo.

A 'caravana' do PS estará no distrito de Setúbal, com o secretário-geral, Pedro Nuno Santos, a começar o dia numa visita ao Mercado do Livramento, seguindo depois para um almoço num hotel na Costa da Caparica.

Da parte da tarde, a comitiva socialista contacta com a população na baixa setubalense e termina o dia com um comício.

Já a 'caravana' da IL começa o dia com uma visita ao Mercado da Vila, em Cascais, distrito de Lisboa. Da parte da tarde, sobe para o distrito de Leiria, onde Rui Rocha vai visitar uma empresa em Pombal.

Ao final do dia, os liberais têm ainda previsto um jantar comício em Leiria.

Mais a norte, estará a comitiva do BE, que tem um encontro da parte da tarde com trabalhadores por turnos em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro. O 11.º dia de campanha dos bloquistas termina com um comício no Auditório do IPDJ, em Aveiro.

Tal como a IL, também a CDU (PCP/PEV) tem agenda no distrito de Lisboa, começando o dia com um contacto com a população na zona de Moscavide.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, segue depois para um almoço com estudantes na Cantina Velha da Universidade de Lisboa e à tarde vai estar num desfile em Setúbal.

O Livre dedica o dia à capital, com Rui Tavares a começar o dia numa ação de rua ente o Saldanha e a Alameda, seguindo depois daí para um passeio de bicicleta até ao Terreiro do Paço.

O dia da campanha do Livre termina na Casa do Alentejo, onde decorrerá uma iniciativa de solidariedade para com o povo palestiniano.

A porta-voz do PAN tem um dia preenchido entre Faro e Almada. Da parte da manhã, Inês de Sousa Real vai visitar a associação Coração 100 Dono, em Faro, segundo depois para o mercado municipal da cidade. Antes de almoço vai ainda distribuir panfletos nas ruas centrais.

Da parte da tarde, o PAN tem ainda previsto um contacto com a população até ao Jardim Manuel Bivar e ruma depois a Almada, onde pelas 16:00 tem uma reunião com o conselho de administração do Hospital Garcia de Orta.