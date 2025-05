'SH Diana' faz a sua estreia na Região com escalas no Funchal e Porto Santo

O 'SH Diana' chegou ao Funchal esta sexta-feira, nesta que é uma escala inaugural que se prolonga por dois dias, divididos entre a Madeira e o Porto Santo. Tal como habitual, decorreu a bordo a tradicional troca de placas, que contou com a presença da presidente do conselho de administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, do comandante do navio, o norueguês Svein Rune Strommes, e de responsáveis da Blatas, que agencia o SH Diana nesta vinda à Região.

O navio está na Região com 120 passageiros e 64 tripulantes, vindo de Santa Cruz de La Palma. Ao longo do dia permanece no Funchal, tendo partida pelas 3h30 rumo ao Porto Santo, onde fica durante a manhã de sábado.

Maurício dos Santos, madeirense, é um dos tripulantes. Conta com "uma larga experiência de 25 anos de turismo de cruzeiros, que é o Director de Hotel do navio, e tem entusiasticamente promovido a Região a bordo e junto dos responsáveis pela companhia". "O jantar a bordo nesta estadia no Funchal, será a tradicional espetada madeirense com pau de louro, que Maurício dos Santos tratou de adquirir propositadamente para esta escala. À noite, quando os hóspedes regressarem aos quartos, em vez do habitual chocolate de cortesia, vão encontrar miniaturas de bolo de mel madeirense", explica nota à imprensa.

O SH Diana foi baptizado com o nome da deusa romana da lua, da caça e da natureza, e está vocacionado para viagens de exploração e aventura, com itinerários que percorrem a zona do ártico, e áreas mais remotas da América do Sul e da costa africana.

A partida do Porto Santo deverá acontecer pelas 14 horas de sábado, rumo a Leixões.