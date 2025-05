Relatório aponta bandeira da Palestina e morte de Pinto da Costa como temas desinformativos

Desinformação sobre a suposta bandeira da palestiniana no castelo de São Jorge e a morte do ex-presidente do FC Porto, Nuno Pinto da Costa, marcou o país entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, avança hoje o IBERIFIER.

O relatório trimestral do IBERIFIER (Observatório Ibérico de Média Digitais de Portugal e Espanha) revela que entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, circularam em Portugal, "alegações nacionalistas sobre a bandeira palestiniana no castelo de São Jorge, desinformação sobre a morte do ex-presidente do FC Porto, Nuno Pinto da Costa, e manipulação de informação sobre manifestações em Lisboa".

Informações manipuladas sobre os incêndios na Califórnia, usando imagens fora de contexto, e sobre os protestos em Lisboa, como os que aconteceram em janeiro no Martim Moniz, também são alguns dos temas que marcaram a desinformação no país.

O relatório destaca também um caso de desinformação transfronteiriça que envolveu o atual presidente do Conselho Europeu, António Costa e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, visados em vídeos de desinformação política no YouTube, como noticiou a agência Lusa em 14 de março.

Outro caso relatado apresenta uma peça sobre uma procissão religiosa que foi falsamente apresentada como um ritual para afastar muçulmanos, estando em causa a manipulação das imagens do acontecimento que decorreu no concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco.

Neste sentido, "as narrativas anti-imigração foram frequentes, especialmente focadas nos imigrantes de origem muçulmana, associados a crimes diversos e situações de violência, a par da difusão de informações falsas sobre o impacto dos imigrantes nas contas públicas."

No campo dos conteúdos produzidos com recurso a inteligência artificial (IA), em Portugal, destaca-se uma 'deepfake' protagonizada por Mariana Mortágua "anunciando que o seu partido [Bloco de Esquerda] só contrataria mulheres trans".

Além disso, o relatório realça o vídeo gerado por IA sobre o futuro de Gaza, intitulado "Trump Gaza", publicado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sua conta Truth Social.

O relatório apresentado pelo IBERIFIER é divulgado trimestralmente e reúne as principais verificações realizadas pelas 25 entidades que compõem o consórcio na Península Ibérica.