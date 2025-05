Navio que chegou dos Açores faz a sua estreia no porto do Funchal

O 'Carnival Valor' chegou hoje ao Funchal, vindo de Ponta Delgada, nos Açores, com 3.889 pessoas a bordo, sendo que 2.739 são passageiros e 1.150 tripulantes. Esta é uma estreia no porto do Funchal, sendo que o navio é , agenciado pela Blatas.

O navio está a realizar uma viagem de 16 dias, que começou em Nova Orleãs, Estados Unidos, a 24 de Abril, e termina em Barcelona, Espanha, a 10 de Maio. Este é um cruzeiro de reposicionamento para o Mediterrâneo, onde vai operar nos próximos meses, que já passou pelas Bahamas e tem ainda escalas previstas em Málaga, para onde parte às 16 horas desta terça-feira do Funchal, e Alicante.

O 'Carnival Valor' tem 290 metros de comprimento e capacidade para 2.980 passageiros e 1.180 tripulantes. Em 2021 recebeu uma nova pintura no casco, para assinalar os 50 anos da Carnival Cruise Line