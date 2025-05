Sebastião Costa festeja ouro em Trieste

No segundo dia de competição da etapa mundial da Artistic International Series 2025 de patinagem artística, que está a ter lugar em Trieste, Itália, Portugal festejou a sua primeira medalha de ouro, através do jovem madeirense Sebastião Costa.

O jovem patinador do Sporting Club Santacruzense foi a grande figura na disciplina de patinagem livre destinada ao escalão de iniciados, onde veio a ter a nota máxima.

Entre os oito participantes Sebastião Costa rubricou um excelente programa livre onde veio a ter um total de 43,43 pontos o que foi suficiente para conquista do título no prestigiado evento, o segundo do circuito mundial deste ano.

O espanhol Jacob Bernal com 41,63 pontos foi segundo classificado, enquanto a medalha de bronze foi entregue a outro espanhol, Gonzalo Hoyos que totalizou 40,80 pontos.

Nesta jornada, disputada durante o dia de sábado e onde Sebastião brilhou, a Madeira esteve ainda em 'palco' através de Isabella Acurero, do Santacruzense e Júlia Caires do Hóquei Clube da Madeira.

Foto Raniero

Ambas as patinadores competiram no programa longo do escalão de infantil, e com o destaque a ir para Isabella que foi sexta classificada entre as 22 participantes, tendo obtido um total de 41,80 pontos, enquanto a italiana Chanel Cantarutti foi a grande vencedora somando 46,74 pontos. Já Júlia Caires terminou no 20.º lugar com 22,90 pontos.

De referir que nesta etapa mundial a Madeira está ainda representada com Margarida Costa que irá competir no escalão de cadetes e ainda a sua irmão, campeã do Mundo e da Europa, Madalena Costa, que irá competir em juniores.

De referir que o Artistic International Series 2025 em Trieste prolonga-se até ao próximo sábado.