IVBAM acompanha crescimento das uvas na costa Norte

Foi no âmbito do acompanhamento técnico à vinha e à viticultura, que vários elementos do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), nomeademente os elementos do seu Conselho Directivo e alguns técnicos especializados, visitaram algumas explorações de vinha na costa Norte da Madeira, incluindo as freguesias do Seixal, do Arco de São Jorge e de Santana.

A intenção passou por "observar e avaliar o estado da rebentação das castas Sercial, Boal e Malvasia de São Jorge, variedades predominantes naquela zona vitivinícola da Região Demarcada da Madeira", fez saber aquele Instituto, em comunicado. A ocasião foi aproveitada, também, para prestar apoio técnico directo aos viticultores locais.

De acordo com o IVBAM, "a rebentação tem-se revelado algo heterogénea, consequência das temperaturas inconstantes que se têm verificado nos últimos dias", acrescentando que "a observação do estado de abrulhamento das vinhas permitiu aos especialistas avaliar o impacto das condições climatéricas na evolução vegetativa das castas".

Este tipo de acompanhamento vai manter-se nas próximas semanas, de modo a "garantir um apoio técnico contínuo e eficaz aos produtores, promovendo uma viticultura de qualidade alinhada com as exigências da produção de vinho Madeira", complementa a mesma fonte.