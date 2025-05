Clube de Teatro da Escola do Porto Santo leva à cena '(Um) Auto da Barca do Inferno'

O Clube de Teatro da Escola Básica e Secundária do Porto Santo leva à cena '(Um) Auto da Barca do Inferno' de Gil Vicente, na próxima sexta-feira dia 16 de Maio pelas 21h30, no Centro Cultural e de Congressos da Ilha Dourada.

Esta obra vicentina é um clássico da dramaturgia portuguesa e faz parte da memória colectiva de inúmeras gerações, que tiveram contacto com a obra nos bancos da escola. Vícios como a corrupção, a mentira, a arrogância, a luxúria e a ganância são postas à prova em frente do espetador, que também exerce o papel de juiz.

Exaltando as virtudes humanas, a obra foi sendo encenada através dos tempos e tem um valor universal.

Mantendo a estrutura e linguagem do Auto mas adaptando-o para uma estética e contextualização actual, o Clube de Teatro propõe um o jogo dramático em que os atores vão assumindo várias personagens.

Prometendo diversão, aliada à aprendizagem, o público é convidado a revisitar esta peça, tendo como lema: ridendo castigat mores (a rir se criticam os costumes).

Esta encenação conta com o colaboração de várias entidades: Câmara Municipal do Porto Santo, Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Governo Regional do Região Autónoma da Madeira e Museu Casa Colombo.