Erasmus+ leva alunos da Escola do Carmo até à Roménia

Um grupo de quatro alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo), acompanhado pelos docentes Dany Freitas e Cláudia Andrade, integraram no âmbito do programa Erasmus+, o projecto 'VR&AR – Classroom Transformers' e estiveram em mobilidade em Oradea, Roménia de 5 a 9 de Maio.

"Este projecto inovador explora como as tecnologias de Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR) podem transformar a educação, tornando a aprendizagem mais imersiva, interativa e envolvente para alunos e professores. Outro grande objetivo é levar a inovação, a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada para a sala de aula, não somente para as aulas de TIC, mas para as disciplinas mais teóricas, de forma a tornar as aulas muito mais atrativas para os nossos alunos", explica uma nota enviada.

O programa contempla actividades de projecto na escola de acolhimento, nomeadamente vários workshops sobre Realidade Aumentada e Realidade Virtual, criação de aplicação móveis e impressão de objetos 3D.