'Madeira Flower Classic Auto Parade' sai amanhã à rua no Funchal

É já este domingo, dia 11 de Maio, que se realiza a 7.ª edição do 'Madeira Flower Classic Auto Parade'. O evento integrado na programação da Festa da Flor 2025 é, uma vez mais, promovido pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, em parceria com o Clube Carocha Madeira.

"É com enorme satisfação que voltamos a celebrar a beleza, a elegância e a história automóvel com mais uma edição do 'Madeira Flower Classic Auto Parade'. Este é um momento único em que a tradição, a cultura e o requinte se fundem com o colorido e a alegria da Festa da Flor, num espetáculo que encanta madeirenses e visitantes de todas as idades", destaca o Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Esta parada, “é uma viagem no tempo, emoldurada pela exuberância das flores da nossa ilha e pelo calor da nossa hospitalidade. Cada viatura que desfila é um pedaço de história que preservamos com carinho e que partilhamos com o mundo, sempre com o objectivo de valorizar o nosso património e reforçar a identidade cultural da Madeira”, sublinha Eduardo Jesus.

O desfile tem início previsto às 16h30 na Avenida Sá Carneiro, junto à rotunda com o mesmo nome, e percorre a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, pelo lado Norte, até junto da Praça da Autonomia, regressando à Avenida Francisco Sá Carneiro pelo lado Sul. No final, os veículos ficarão em exposição na Avenida Sá Carneiro até às 18h30.

Estão inscritas 229 viaturas clássicas.

Esta edição conta também com a participação de pelo menos 20 bicicletas construídas até 1970.

Tal como tem sido habitual, desfile será abrilhantado com a participação de 672 figurantes e 192 crianças dos 12 grupos da Flor que, no passado domingo, também participaram no cortejo alegórico, e a animar a parada estarão as bandas 'Os Infantes' e 'Estrond’ilha'.

Este ano, há ainda destacar uma novidade. Trata-se do 'Madeira Flower Classic Car Challenge', um concurso que desafia os proprietários das viaturas a enfeitar os seus próprios carros/bicicletas com flores, sendo depois avaliados por um júri constituído por uma florista profissional, um membro do Clube Carocha e um elemento da Direcção Regional do Turismo.

Os arranjos serão classificados mediante: criatividade, originalidade, impacto visual e ainda materiais utilizados. Os três melhores terão direito a prémio, nomeadamente: um fim-de-semana (duas noites) para duas pessoas no SENSA Hotels – Aqua Natura Bay - Porto Moniz (3.º classificado), um fim-de-semana (duas noites) para duas pessoas no Dreams Madeira Resort & Spa (2.º classificado) e um fim-de-semana com viagem e estadia (duas noites) para duas pessoas no Porto Santo, pela Porto Santo Line.

A Festa da Flor, um dos principais cartazes do calendário anual de animação turística da Madeira, decorrerá até ao próximo dia 25 de Maio, reunindo espetáculos, cortejos e exposições que celebram a riqueza botânica e cultural da Região.