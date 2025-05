Abertas inscrições para a 5.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas

Estão a decorrer, até 19 de Julho, as inscrições para a 5.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, uma iniciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos que presta homenagem à memória do prestigiado escritor câmara-lobense do século XIX. Os trabalhos podem ser entregues em mãos ou via CTT, na sede da autarquia.

Este é um concurso com tema livre, que deverá contar com 20 a 25 páginas, porém, deve estar patente no enredo, direta ou indiretamente, no mínimo, uma alusão às vinhas e/ou vinho Madeira, cuja cultura é uma marca da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Esta nova edição do prémio pretende "dar a conhecer o seu patrono, fomentar o gosto pela leitura e escrita, defender e valorizar a língua portuguesa". Além disso, visa "incentivar a criação literária, através da escrita em prosa, sob a forma de conto".

O júri da 5.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas será constituído por três elementos: António Barroso Cruz, Carmo Marques e Nuno Barros.

Na presente edição os prémios pecuniários a atribuir aos trabalhos vencedores serão: 1.º lugar - dois mil euros; 2.º lugar - setecentos euros; 3.º lugar trezentos euros. Os trabalhos vencedores serão editados em livro.