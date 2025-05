Papa faz visita surpresa a santuário agostiniano

O Papa Leão XIV visitou no sábado o santuário agostiniano de Nossa Senhora do Bom Conselho, na cidade de Genazzano, perto de Roma, de acordo meios de comunicação locais.

Sem ter sido anunciada pela Santa Sé, esta visita assinala a primeira saída do Papa desde que foi eleito chefe da Igreja Católica, na quinta-feira, após um conclave de dois dias.

A rede italiana RAI mostrou uma imagem de Leão XIV vestido de branco durante a sua chegada à cidade, onde foi recebido pelo bispo da diocese e pelas autoridades locais.

Antes, Leão XIV encontrou-se no Vaticano com os cardeais ainda presentes em Roma, tendo com eles debatido temas já abordados antes do conclave, relativos aos desafios que a Igreja enfrenta.

Através da rede social X, a Secretaria de Estado do Vaticano informou no sábado que uma frase de Santo Agostinho, "In illo uno unum" ("Nele somos um") é o lema que aparece no brasão papal de Leão XIV.

Esta frase alude a uma expressão de Santo Agostinho, segundo o qual em Cristo todos os cristãos são um.