7.ª edição do cortejo dos clássicos foi um sucesso

Com milhares de turistas e residentes na plateia ao longo da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, o Cortejo dos Clássicos, associado ao cartaz da Festa da Flor, teve a sua sétima edição e pode-se concluir que foi um sucesso. Nas palavras do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura este cartaz que junta elementos motorizados de outros tempos mas ainda perfeitamente em funcionamento, com os participantes das trupes da festa da flor, "resultam muito bem" e a prova disso são as milhares de pessoas ao longo do trajecto.

Num "balanço muito positivo" do evento que decorreu esta tarde no centro do Funchal, Eduardo Jesus salienta que "é muito agradável ver o entusiasmo com que os participantes se apresentam com os seus veículos, muitos deles decorados por eles próprios com flores, alguns concorrentes ao concurso de melhor decoração, demonstra que há uma proximidade muito grande e, acima de tudo, há um carinho por esta festa", destacou.

O evento, garante o governante, é para continuar a ser acarinhado e promovido, uma vez que tal como todos os outros que compõem o cartaz de eventos do Turismo da Madeira, continuam a criar conhecimento dos que não conheciam a Madeira e, também, a fidelizar os que continuam a procurar a região para as suas férias.

A aposta nas bicicletas, que este ano quase duplicaram o número de participantes, vai ser reforçada, pois acredita que há muitas mais por aí e que bem podiam estar na estrada.

Eduardo Jesus destaca que, com excepção do mês de Agosto, que já tem o seu cartaz das festas populares por toda a região, a Madeira tem tudo para continuar a trazer turistas, sendo que o Governo vai continuar nesta forma de atrair pessoas a visitarem a Madeira. O próximo evento é o Festival do Atlântico no mês de Junho.