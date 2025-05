Liceu arrecada três prémios da 14.ª edição do concurso 'Madeira Curtas'

Ema Freitas, Isabel Araújo, Edgar Santos e Sofia Marques, alunos do 12.º ano do Curso de Artes da Escola Secundária Jaime Moniz conquistaram três dos principais prémios da 14.ª edição do concurso 'Madeira Curtas'. A cerimónia decorreu no passado dia 7 de Maio, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Os alunos, orientados pelo professor Carlos Rodrigues, conquistaram os prémios de Prémio Escolha do Público; Prémio Melhor Imagem; e prémio Melhor Curta-metragem. "A Jaime Moniz foi ainda reconhecida com o Prémio "EDUCAmedia Escolas - Literacia Mediática e Publicidade", fruto do trabalho desenvolvido no projeto Cinema e Arte Digital, pelas alunas Ana Gabriela Freitas, Carolina Plácido, Jéni Calheta e Madalena Vasconcelos", indica nota à imprensa.

"Com este duplo reconhecimento — artístico e educativo — o Liceu reforça o seu papel de referência regional no ensino artístico e no desenvolvimento de competências mediáticas junto dos seus alunos", indica.