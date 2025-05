Clube único era uma das prioridades do Governo Regional há 30 anos

Com eleições no ano seguinte, em 1995, uma das prioridades traçadas pela candidatura do PSD era a concretização de um “clube único” que defendesse o nome da Região no Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão.

A ideia de um clube único não era nova, mas ao longo dos anos vinha a esbarrar com as posições dos principais clubes regionais, nomeadamente CS Marítimo, CD Nacional e CF União que, numa última análise, seriam os visados nessa confluência.

No fundo, o que se pretendia era um clube forte, capaz de lutar pelo principal título nacional e ainda por uma entrada na Liga dos Campeões. Apesar dessa pretensão, Alberto João Jardim assumia que este não ia ser um assunto fácil.