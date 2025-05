Derrocada na Serra de Água corta ligação entre sul e norte da ilha da Madeira

Uma derrocada ocorrida na sequência das fortes chuvas desta madrugada encerrou o troço da Via Expresso na Serra de Água, abaixo dos bares da poncha, impedindo a circulação automóvel entre a Ribeira Brava e São Vicente.

As imagens da obstrução da estrada estão a ser partilhadas nas redes sociais por automobilistas que pretendem seguir para o norte da ilha, muitos deles para assistir às classificativas do Rali de São Vicente.

Há fila significativa sobretudo no trânsito proveniente do sul, desde a Ribeira Brava. As autoridades policiais estão a recomendar aos automobilistas que façam inversão de marcha a sigam para a zona leste, utilizando a Via Expresso por Santana como alternativa, o que implica dar meia volta à ilha para chegar a São Vicente.

A informação desta ocorrência foi já confirmada pelo Serviço Regional de Protecção Civil que, no balanço da manhã deste sábado, na sua página do Facebook, indica que a Via Expresso 4/Serra de Água/Ribeira Brava está "interdita devido a obstrução total da estrada".

O desprendimento de terras terá ocorrido na sequência das fortes chuvas que caíram durante esta noite na Região, particularmente na costa sul da ilha da Madeira, conforme o DIÁRIO noticiou na manhã deste sábado.

A via expresso da Serra de Água, entre Ribeira Brava e São Vicente, é a ligação mais directa e a mais utilizada nas deslocações entre o sul e o norte da ilha da Madeira.