29 e 30 de Maio. Marque na agenda!

É já nos dias 29 e 30 de maio que a Estomatologia regressa à bela ilha da Madeira, num momento particularmente simbólico e de grande relevância para a saúde oral e maxilofacial em Portugal. Através da organização da Comissão Nacional de Internos de Estomatologia, terá lugar o VIII Encontro Nacional de Internos de Estomatologia, acolhido pelo emblemático Museu Casa da Luz, no Funchal.

Este evento constitui uma oportunidade única para a partilha de conhecimento clínico, científico e técnico, promovendo o debate sobre abordagens terapêuticas e diagnóstico de doenças do aparelho estomatognático — estrutura que inclui a boca, maxilares e tecidos adjacentes.

O programa contará com um painel de oradores de excelência, provenientes de várias instituições de referência do país. Entre os nomes confirmados, destacam-se a Dra. Sara Fontes, responsável pela consulta de ortodontia e malformações orofaciais do Hospital de Santa Maria; o Dr. Pedro Cabeça Santos, especialista em ortodontia e cirurgia ortognática no Hospital de São João; a Dra. Mariluz Martins, membro da equipa de cirurgia de cabeça e pescoço do IPO de Lisboa; o Dr. José Cunha Coutinho, diretor interino do Serviço de Estomatologia do Hospital Egas Moniz; o Dr. Gonçalo Cunha Coutinho, presidente da Associação dos Médicos Estomatologistas Portugueses; a Dra. Ana Rita Santos, otorrinolaringologista e coordenadora da consulta de decisão terapêutica de neoplasias de cabeça e pescoço, no Hospital de Santa Maria; o Dr. Hugo Freitas, cirurgião plástico do SESARAM, referência na microcirurgia de reconstrução craniofacial; entre outros.

Estes e outros convidados abordarão temas transversais às áreas Medicina, Cirurgia, Oncologia, Pediatria, Dentária, permitindo uma visão alargada sobre os desafios e avanços da especialidade.

O Encontro está aberto a todos: médicos de qualquer especialidade, dentistas, enfermeiros, estudantes, investigadores e outros profissionais de saúde, mas também ao público em geral. Se é um curioso pela área da saúde, se tem interesse pessoal ou simplesmente gostaria de saber mais sobre esta especialidade médica — este evento é para si. A participação é garantida mediante inscrição prévia em www.estomatologia.org.

A Estomatologia, sendo a especialidade médica mais antiga de Portugal, esteve na origem de áreas tão fundamentais como a Cirurgia Maxilofacial e a Medicina Dentária. Trata patologias complexas da boca e estruturas anexas: tumores, quistos maxilares, malformações congénitas como a fenda palatina, disfunções da articulação temporomandibular, doenças das glândulas salivares, entre outras.

Na Madeira, a especialidade encontra-se ausente há quase meia década. Este Encontro reveste-se, por isso, de particular importância, pois assinala a urgência de devolver à Região Autónoma da Madeira o acesso a cuidados estomatológicos diferenciados. A presença de especialidades como a Estomatologia é essencial para responder às necessidades da população local, promovendo melhores cuidados, maior proximidade e equidade no acesso à saúde.

Não perca esta oportunidade de conhecer de perto uma especialidade que alia ciência, sensibilidade clínica e humanismo. Nos dias 29 e 30 de Maio, a Estomatologia está de regresso — e espera por si.