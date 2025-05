Portugal vence Paraguai na estreia no Mundial de futebol de praia

Portugal venceu hoje o Paraguai, por 11-9, na estreia no Grupo B do Campeonato do Mundo de futebol de praia, que lidera, com os mesmos pontos do Irão, que derrotou a Mauritânia (5-4), próxima adversária da seleção lusa.

Miguel Pintado e Bê Martins, com um 'hat-trick' cada, André Lourenço, com dois golos, Rui Coimbra, Rúben Brilhante e Léo Martins assinaram os tentos da equipa das 'quinas', enquanto Thiago Barrios, que também marcou três vezes, Carlos Carballo, Valentin Benitez, o guarda-redes Yoao Rolon, Milciades Medina, Jesus Rolon e Mathias Martinez foram os autores dos remates certeiros dos paraguaios, vice-campeões sul-americanos.

Portugal, atual campeão da Europa e vencedor em três ocasiões do Mundial de futebol de praia (2001, 2015 e 2019, as duas últimas sob a égide da FIFA), defronta a Mauritânia, no sábado, na segunda jornada da 'poule', na qual avançam os dois primeiros para os quartos de final.