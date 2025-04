Calheta tem “todas as condições” para acolher estágios e jogos de futebol de praia

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta foi um entre os muitos espectadores que assistiram ao jogo da seleçcão nacional de Futebol de Praia diante da Itália (5-3), neste que foi o primeiro jogo de preparação do estágio final, a decorrer na praia da Calheta, rumo ao Campeonato do Mundo FIFA Seychelles 2025.

No final o autarca tinha razões para estar satisfeito com a competição e com a adesão do público, com o entusiasmo gerado à volta do jogo da selecção portuguesa.

“Acho que temos todas as condições para um jogo deste nível. Penso que é um sítio ideal para as selecções poderem estagiar e quem sabe, no futuro, até realizar aqui uma prova, um torneio. A adesão do público também foi imensa, mesmo sendo domingo de Páscoa ao meio-dia, que como se sabe, há muitas festividades aqui à volta, nomeadamente religiosas, mas é verdade é que tivemos a casa praticamente cheia e para nós foi motivo de agrado. Queremos agradecer desde logo à Federação, na pessoa do Madjer, que foi quem me contactou há cerca de um ano. Na altura achei que seria um pouco difícil, mas é verdade que aconteceu e ele diz logo que este espaço aqui reunia todas as condições para poder haver este estágio. Por isso nós estamos plenamente realizados, acho que é uma excelente jornada de promoção do Concelho da Calheta, mas também da Região Autónoma da Madeira.” Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta

A repercussão mediática do jogo, que mereceu honras de transmissão televisiva em directo – Canal 11 bem como na RaiSport de Itália – reforça o êxito desta aposta do Município da Calheta.

“É por isso que nós também trabalhamos e temos esse dever de trabalhar todos os dias para uma excelente imagem do Concelho da Calheta lá fora”, complementou.

No final da partida, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, José Gomes, agradeceu todo o contributo do Município da Calheta na organização do evento, oferecendo ainda uma camisola autografa por todos os jogadores e equipa técnica ao presidente da autarquia calhetense, Carlos Teles.