Itália vence Portugal por 5-4 em jogo emotivo de preparação para o Mundial

A seleção italiana de futebol de praia venceu Portugal por 5-4 no segundo jogo de preparação para o Mundial, num duelo marcado por grande intensidade, golos espetaculares e uma emocionante reviravolta nos instantes finais.

O jogo começou com sinal mais para a Itália. Logo aos dois minutos, Gianmarco rematou com perigo, vendo a bola passar muito perto do poste esquerdo da baliza portuguesa. Portugal respondeu de imediato por Bê Martins, que ensaiou uma tesoura que levou a bola a rasar a trave de Casapieri.

Aos oito minutos, Brilhante fez falta sobre Ovídio Alla, descaído pela direita. Na resposta, Miguel Pintado abriu o marcador para Portugal com um remate certeiro. No minuto seguinte, Bê Martins voltou a ser protagonista ao marcar de livre direto, num lance de elevada qualidade técnica. Já perto do final do primeiro período, Bertacca tentou surpreender com uma bicicleta, mas Pedro Mano brilhou com uma defesa de alto nível.

No segundo período, Tim recuperou a posse de bola e lançou rapidamente Bê Martins, que perante a saída do guarda-redes italiano finalizou com classe, fazendo o terceiro golo luso. Pouco depois, Jordan aproveitou espaço pela esquerda e bateu um desamparado Gian Pietro, elevando o marcador para 4-0. A reação italiana surgiu pouco depois, com Josep Jr a reduzir e a marcar o primeiro golo transalpino quando o relógio marcava sete minutos. Bertacca esteve perto de voltar a marcar dois minutos depois, com um remate à barra. Já no fim do segundo período, Andriani fez o segundo da Itália, reduzindo a desvantagem para dois golos.

No terceiro e último período, Zurlo relançou o jogo com o terceiro golo da Itália, num momento em que os italianos assumiram o controlo e a equipa portuguesa perdeu fulgor. Casapieri protagonizou uma excelente defesa num remate de longe, e pouco depois foi a vez de Pintado obrigar o guardião italiano a nova intervenção de qualidade.

A dois minutos do fim, Zurlo voltou a marcar e restabeleceu a igualdade, premiando o bom momento da sua equipa. Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Camilo, também vereador, apareceu com um remate certeiro que desfez a igualdade e selou o triunfo da Itália por 5-4, consumando uma impressionante reviravolta.