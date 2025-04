Portugal vence a Itália por 5-3 na estreia do areal da Calheta

A Seleção Nacional de Futebol de Praia derrotou a congénere de Itália (4-3), no primeiro jogo de preparação do estágio final, a decorrer na praia da Calheta, rumo ao Campeonato do Mundo FIFA Seychelles 2025.

Portugal superiorizou-se no primeiro período, chegando ao primeiro intervalo a vencer por 2-0 com golos de Filipe Santos e Ruben Brilhante. No segundo período a Itália reduziu para 2-1 por Alessandro Andriani, e logo a abrir o terceiro e último período, os transalpinos igualaram a partido com um golo do guarda-redes Casapieri. Portugal reagiu e voltou a ganhar vantagem com golos de Miguel Pinto e Filipe Santos. Itália ainda reduziu para 4-3 por intermédio de Ovidio Alla, mas foi 'sol de pouca dura', com Portugal a repor a vantagem de dois golos (5-3) final com Rui Coimbra a fixar o resultado final.