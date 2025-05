O furto de flores nos jardins da Madeira é recorrente?

A Polícia de Segurança Pública informou hoje que têm sido registados vários furtos de flores e plantas ornamentais em jardins públicos da ilha da Madeira. Um acto ilícito punido por lei.

Nas redes sociais foram muitas as reacções a esta notícia. Alguns comentários apontam que o problema não é novo, enquanto outros questionam, de forma irónica, se os furtos são praticados por turistas ou locais.

Mas será que esta situação é recorrente na ilha da Madeira?

Os furtos de flores em jardins públicos da Madeira, especialmente no Funchal, continuam a ser uma realidade.

Há várias notícias publicadas que dão conta de furto de estrelícias, orquídeas, amores-perfeitos e outro tipo de flores em zonas como o Jardim Municipal, Avenida Arriaga e outras zonas ajardinadas pela ilha.

Segundo relatos da população e de funcionários camarários, os furtos são maioritariamente praticados por indivíduos em situação de sem-abrigo ou toxicodepentendes, que por vezes revendem as flores a turistas. Mas também há quem se apodere das flores por mera diversão.

Em Abril de 2018, por exemplo, foram furtados vários ‘amores-perfeitos’ que tinham sido plantados no Largo da Achada, na Camacha. Isto após a autarquia de Santa Cruz já ter reportado o furto de ‘manhãs de Páscoa’ nas rotundas do concelho, no Natal passado.

Em Março de 2019 outro indivíduo com cerca de 40 anos, já referenciado pelas autoridades pela prática de crimes de furto, também foi apanhado em flagrante delito a furtar flores de dentro de um condomínio privado, em Água de Pena.

O ladrão encontrava-se a apanhar várias estrelícias, por volta das 3 horas da manhã, quando foi interceptado pelo guarda-nocturno de Machico que estava a fazer patrulhamento na zona da Matur. O indivíduo tinha deixado o jardim do edifício completamente devastado e preparava-se para abandonar o local com as flores para depois vendê-las.

Também em 2020 vários pés de antúrios foram furtados de um restaurante localizado na zona da Ajuda, no Funchal. O proprietário confessou ter ficado lesado em cerca de 700 euros. Segundo o dono do restaurante, a assaltante arrancou cerca de 30 pés de antúrios ao início da manhã e fugiu com as flores num saco.

Já em Outubro de 2022 o DIÁRIO noticiou que a Polícia de Segurança Pública apreendeu dezenas de estrelícias na Avenida Arriaga, tendo identificado uma mulher em situação sem-abrigo que se preparava para vendê-las a estrangeiros.

Testemunhas garantiram que as estrelícias tinham sido vendidas a cinco euros, aos turistas que passavam pela zona do Mercado dos Lavradores.

Mas também têm sido registados actos de vandalismo. Em Junho de 2022 o Jardim Municipal do Funchal foi alvo de vandalismo.

Foram arrancadas diversas plantas que tinham sido colocadas no jardim na sequência dos preparativos para a Festa da Flor e visavam embelezar todo o espaço ajardinado para usufruto de todos residentes e turistas. Com isto a Câmara Municipal do Funchal teve um prejuízo que rondou os 150 euros.

Embora os prejuízos sejam relativamente baixos, esta situação exige custos de reposição e, além disso, prejudica a imagem turística da cidade.