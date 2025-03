Madeira sob aviso de vento forte até às 18 horas

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado, dia 29 de Março de 2025, apontam para períodos de céu muito nublado. Aguaceiros em geral fracos, mais prováveis na vertente norte e terras altas da Madeira.<br> Vento moderado a forte (30 a 45 km/h) de leste/nordeste, com rajadas<br> até 80 km/h nos extremos leste e oeste da Madeira e na ilha<br> do Porto Santo, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com<br> rajadas até 100 km/h, diminuindo de intensidade a partir da tarde.<br> Pequena subida de temperatura.<br> <br> REGIÃO DO FUNCHAL:<br> Períodos de céu muito nublado.<br> Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.<br> Vento fraco a moderado (10 a 35 km/h) de leste/nordeste.<br> Pequena subida de temperatura.<br> <br> ESTADO DO MAR:<br> Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 3 metros, diminuindo<br> gradualmente para 1,5 a 2 metros.<br> Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 a 2 metros.<br> Temperatura da água do mar: 18/19ºC