BE Madeira volta a apresentar Diogo Teixeira a cabeça-de-lista às eleições legislativas nacionais

O Bloco de Esquerda Madeira acaba de anunciar Diogo Teixeira como cabeça-de-lista às eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. "Licenciado em Línguas e Relações Empresariais e a frequentar o Mestrado em Gestão, Diogo Teixeira é um jovem madeirense que tem dedicado a sua vida à luta por justiça social", apresenta o BE-Madeira.

E continua: "Com uma participação ativa no Bloco de Esquerda, tem sido uma voz presente na política regional e nacional. Foi candidato em duas eleições regionais, tendo ocupado o terceiro lugar na lista do Bloco de Esquerda nas últimas eleições, bem como foi candidato às eleições legislativas nacionais de 2024, reforçando o compromisso de levar a voz dos madeirenses ao Parlamento. Além disso, é um membro ativo dos Jovens do Bloco de Esquerda, um espaço de formação e intervenção política que coloca os jovens no centro das decisões."

Justificando nova recandidatura por reflectir "a necessidade de afirmar a juventude na política e de garantir que os jovens não são apenas falados, mas que fazem parte das decisões que moldam o futuro da Madeira e do país", o Bloco de Esquerda garante que "acredita no valor da juventude e demonstra-o ao confiar cargos de responsabilidade e decisão a quem está disposto a lutar por um futuro mais justo".

Lembra, por isso que, "ao longo dos anos, Diogo Teixeira tem estado na linha da frente de várias lutas sociais. Organizou manifestações pelo direito à habitação, incluindo no movimento 'Casas para Viver', e tem sido um defensor incansável de políticas que garantam melhores condições de vida para os madeirenses. Com um profundo amor pela Madeira e pelo Porto Santo, a sua candidatura é uma candidatura pelas pessoas e pelos seus direitos", advoga.

Apontando ao "compromisso" do partido, "pela voz do seu cabeça-de-lista, que "passa por garantir habitação digna para todos, melhorar os salários e as condições de trabalho, proteger os trabalhadores precários e acabar com a exploração laboral que enriquece uns poucos à custa da maioria. Defende também a gratuitidade da educação pública desde a creche até ao ensino superior, políticas que combatam os custos da insularidade e um reforço dos serviços públicos, incluindo na área da saúde mental", o BE já define assim as suas linhas de acção junto dos eleitores.

Afiança, em conclusão que "esta candidatura é pelos trabalhadores, pelos estudantes, pelos reformados, pela natureza, pelos animais e, acima de tudo, pela Madeira e pelos madeirenses. No dia 18 de Maio, o Bloco de Esquerda apresenta uma alternativa real, com um candidato que conhece os problemas da região e que tem a coragem de enfrentá-los", reafirma.