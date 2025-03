João Côrte Fernandes é o cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal pelo círculo da Madeira

João Côrte Fernandes, com 35 anos, licenciado em Gestão e profissional de ‘business intelligence’ é o cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal pelo círculo da Madeira às eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. A informação foi avançada por esta força política, esta tarde, através de nota de imprensa, depois da lista ter sido aprovada pelo respectivo Conselho Nacional.

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal-Madeira explicou que “aceitou o desafio de se candidatar às Legislativas de 2025 com o compromisso de trazer à Assembleia da República uma voz da Madeira preparada, fundamentada e determinada a representar com seriedade e ambição os interesses da Região e dos seus cidadãos”.

Bárbara Gil (artista plástica), António Afonso (economista), Tânia Manso (médica), ⁠Carolina Alves (gestora) e Nuno Sousa (engenheiro) completam os candidatos efectivos da lista, a qual conta como suplentes Rui Vaz Tomé, Margarida Lima, ⁠Rodolfo Novita e António Nóbrega. No total, a lista da Iniciativa Liberal conta com seis membros efectivos e quatro suplentes, com idades entre os 19 e os 60 anos de idade.