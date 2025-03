O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e ex-líder do PS-M,, será o cabeça-de-lista do partido pela Madeira nas eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. O anúncio foi feito, à RTP-M, por Paulo Cafôfo.

Emanuel Câmara está no último mandato na autarquia e foi eleito, no domingo, para a Assembleia Legislativa da Madeira.

Neste momento o PS tem dois deputados na Assembleia da República, Miguel Iglésias e Sofia canha.