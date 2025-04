BE conta com Diogo Teixeira como cabeça-de-lista e Ricardo Brito como mandatário

O Bloco de Esquerda já aprovou, através de reunião da Comissão Coordenadora Regional, a lista de candidatos às eleições legislativas nacionais, agendadas para dia 18 de Maio. Tal como já tinha sido divulgado, o jovem estudante Diogo Teixeira encabeça esta candidatura.

O mandatário é o actor e produtor cultural Ricardo Brito, de 45 anos, residente na Calheta. Segundo nota enviada à imprensa, dirige actualmente oficinas de teatro na Calheta e no Funchal, trabalhando, ainda, como actor e encenador com estruturas regionais como Teatro Municipal Baltazar Dias, Associação Orquestra Clássica da Madeira, ATEF, Contigo Teatro, Grupo de Teatro de Machico, Teatro do Avesso e Oficina de Ideias das Terras do Oeste.

"A lista do BE Madeira à Assembleia da República é constituída por um grupo de pessoas empenhadas e competentes nas suas áreas e com a convicção de que é possível fazer diferente, de que é possível uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, onde ninguém é deixado para trás", aponta o partido.



Entre os compromissos do BE está a habitação digna, mas também a melhoria dos salários, das pensões e das condições de trabalho; a protecção dos trabalhadores precários; por mais justiça social e combate a todas as formas de desigualdade.

Lista de Candidatos

1. Diogo Teixeira

22 anos, licenciado em línguas e relações empresariais pela Universidade da Madeira e mestrando em Gestão pela mesma Universidade. Membro do Núcleo de Jovens do Bloco de Esquerda Madeira e da Comissão Coordenadora Regional do BE.

.

2. Carina Quintal

44 anos, trabalhou na área da cultura e animação turística durante 20 anos, presentemente exerce funções como colaboradora de vendas. Membro da comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda

.

3. António Figueira

64 anos, empresário, tendo um percurso profissional ligado à área de manutenção. É autarca do Bloco de Esquerda na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e membro da comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda.

.

4. Margarida Monteiro

52 anos, desempenhou funções laborais em diversas áreas, desde Hotelaria - Restauração à actividade Imobiliária e Comercial, desempenhando, neste momento, a função de assistente operacional. Integra a comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda.

.

5. Higino Vasconcelos

42 anos, é Segurança e tem formação em Coaching Motivacional de desenvolvimento pessoal. Apadrinha Causas a nível Social / Animal, actualmente autarca pelo Bloco de Esquerda na Junta de Freguesia de São Martinho.

.

6. Ana Moniz

26 anos, é uma apaixonada por comunicação, criatividade e boas histórias. Inicialmente, enveredou pela licenciatura em Economia, mas foi no marketing que descobriu a sua verdadeira vocação. Optou então por seguir o Curso Superior Profissional de Marketing Digital no Turismo na Universidade da Madeira, formação que concluiu e que hoje exerce profissionalmente. Atualmente, trabalha como Assistente de Marketing, contribuindo para o desenvolvimento de campanhas, gestão de redes sociais e fortalecimento da presença digital da empresa. Além do seu trabalho, Ana dedica-se ao voluntariado na área de marketing e é Diretora de Marketing da revista digital nacional Reconhecer o Padrão. Nesta função, gere uma equipa responsável pela estratégia de comunicação e promoção da revista, garantindo a sua visibilidade e crescimento. Paralelamente, também escreve artigos de opinião sobre temas persistentes na Região Autónoma da Madeira, abordando desafios sociais, económicos e ambientais que impactam a comunidade.

SUPLENTES:

1. Francisco Pinto

18 anos, Estudante do Ensino Secundário, Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Gonçalves Zarco.

.

2. Paulo Sousa

Funcionário Político.