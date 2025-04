Terão razão os leitores que afirmam ser as tolerâncias de ponto habituais na Semana Santa madeirense?

O Governos Regional, na última reunião semanal, de quinta-feira dia 3 de Abril, decidiu dar tolerância de ponto aos trabalhadores de todo o sector público, na Quinta-feira Santa e Sábado da Aleluia. Estão abrangidos os “serviços públicos, Institutos Públicos e Empresas Públicas sob a tutela do Governo Regional”.

Decidiu ainda o Conselho do Governo, num encontro presidido por Jorge Carvalho, que “os serviços da administração pública regional autónoma, que pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham de laborar no(s) dia(s) acima identificados, deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos”.

A notícia da concessão da tolerância, em dnoticias.pt, suscitou mais de duas centenas de reacções, a esmagadora maioria a aprovar a medida. Adicionalmente, houve mais de 30 comentários e, destes, a maioria criticou que seja concedida tolerância a quem trabalha para a Administração Regional, o que deixa de fora (naturalmente) o sector privado, ainda que nada na lei impeça as empresas de concederem idêntica regalia aos seus trabalhadores.

No meio da discussão e por parte de alguém de concorda com a medida, foi afirmado: “Isto já não é novidade.” Será mesmo que não ou é, eventualmente algo recente?

A verificação à veracidade do afirmado é relativamente simples de fazer. Vamos averiguar o que aconteceu nos últimos anos e, através de uma consulta ao arquivo do DIÁRIO e do Jornal da Madeira, procurar descobrir a que ano remonta a primeira notícia sobre tolerância de ponto, por parte das autoridades públicas, aos seus funcionários, na Madeira.

Começámos por verificar, uma a um, os últimos dez anos. Em todos eles, o Governo Regional concedeu tolerância de ponto na Quinta-feira Santa e no Sábado de Aleluia.

Fizemos o mesmo, por amostragem, relativamente aos demais anos da autonomia da Madeira. Em todos os que pesquisámos, houve tolerância de ponto na Semana Santa, ainda que, ao início, só começava na tarde de quinta-feira. Aliás, o primeiro governo Regional também tomou decisão semelhante, em 1977.

1976

1977

Mas não quisemos ficar por aí e pesquisámos o período anterior.

A tolerância de ponto mais antiga que conseguimos localizar, mas seguramente haverá anteriores, foi em 1944, na Sexta-feira Santa de 7 de Abril.

1944

Outra referência que encontrámos foi na publicação de 19 de Abril de 1957, outra Sexta-Feira Santa. O pequeno texto dava conta da tolerância de ponto da véspera e de encerramentos de serviços nesse dia.

1957

Como se constata, tem razão a leitora ao afirmar que não de agora que o Governo Regional concede tolerância de ponto na Semana Santa, pois, como se viu, além de acontecer durante os anos da autonomia, aconteceu, igualmente, no primeiro ano em que a Semana Santa aconteceu depois da mesma (autonomia) ser instituída e de haver um Governo Regional.

Além disso, como referido em 1977, as tolerâncias/feriados correspondiam a uma tradição respeitada pela população. Aliás, como vimos, pelo menos em 1944 já havia tolerância de ponto da Semana Santa.

Pelo exposto, avaliamos como verdadeira a afirmação da leitora, quando diz que não é de agora que existe tolerância de ponto na Semana Santa.