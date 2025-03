Vânia Jesus será candidata às legislativas

O PSD-Madeira já apresentou os seus candidatos às eleições legislativas regionais de 18 de Maio. Pedro Coelho encabeça a lista social-democrata, numa equipa que aposta na continuidade, mas também na renovação de rostos.

Ao lado do cabeça de lista seguem-se Vânia Jesus, Paulo Neves, Bruno Sousa, Ana Cristina Monteiro e Bruna Perry. Estes são os nomes que representam o PSD-M na corrida eleitoral, numa tentativa de reforçar a sua posição na Assembleia Legislativa da Madeira.

A principal novidade em relação às eleições anteriores é a entrada de Vânia Jesus, presidente do Instituto de Emprego da Madeira que substitui Paula Margarido. Esta última assume agora funções governativas, ficando responsável pela Secretaria da Inclusão, Juventude e Trabalho no recém-empossado XVII Governo Regional da Madeira.

Pedro Coelho, autarca com vasta experiência, lidera uma equipa onde se destacam também figuras com passado governativo e novas apostas do partido. O objectivo é claro: conquistar a confiança dos madeirenses e garantir estabilidade política na Região.