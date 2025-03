Marta Temido chefia missão de observação da UE a eleições filipinas

A eurodeputada portuguesa Marta Temido (PS) vai liderar a missão de observação eleitoral da União Europeia (UE) às eleições legislativas das Filipinas, que decorrem a 12 de maio, anunciou hoje a diplomacia europeia.

Trata-se da primeira missão da UE a umas eleições filipinas -- neste caso, para o Senado e Câmara dos Representantes, no dia 12 de maio -, "marcando um passo no sentido do reforço das relações entre a UE e as Filipinas", segundo um comunicado do Serviço de Ação Externa europeu.

Marta Temido, que liderou a lista do PS ao Parlamento Europeu nas eleições de junho do ano passado, foi designada pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.

Citada no comunicado da diplomacia europeia, Marta Temido, declarou: "Será um privilégio chefiar a missão de observação eleitoral da UE nas Filipinas em 2025. Estou ansiosa por me encontrar e interagir com representantes de instituições estatais, partidos políticos, candidatos, sociedade civil e outras partes interessadas nas eleições nas Filipinas".

A missão no 13.º país mais populoso do mundo será "um enorme desafio", acrescentou a eurodeputada.