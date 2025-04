Francisco Gomes volta a encabeçar candidatura do Chega pela Madeira às Legislativas

O deputado Francisco Gomes voltará a ser o cabeça-de-lista do partido Chega pela Madeira nas eleições legislativas de 18 de Maio, anunciou o partido, através de comunicado de imprensa divulgado esta terça-feira. A escolha de Francisco Gomes resulta de um consenso entre a liderança regional e nacional, reflectindo a confiança no parlamentar, descrito como tendo "a capacidade de trabalho, a experiência política e o contributo para o projecto de mudança que o Chega quer implementar em Portugal".

No último mandato, Francisco Gomes integrou várias comissões parlamentares, incluindo as do Poder Local, Defesa Nacional, Transparência e Estatuto dos Deputados, Agenda Anti-Corrupção e Acompanhamento do PRR. Além disso, presidiu ao Grupo de Amizade Portugal-Tailândia e representou o partido em diversas iniciativas públicas, debates e meios de comunicação.

O partido liderado por André Ventura refere que encara as eleições de Maio com a ambição de chegar ao governo e implementar reformas profundas em sectores como Justiça, Saúde, Educação, Segurança e Relações Internacionais.

Segundo Francisco Gomes, citado no comunicado, o objectivo é "criar um País novo, do qual os portugueses se possam orgulhar, e não uma sociedade confusa, empobrecida, sem esperança, insegura do seu lugar no mundo, envergonhada da sua própria história e sem projectos sólidos para o futuro. Vamos com tudo para mudar Portugal, desde a raiz".

O candidato do Chega apela aos eleitores para que dêem uma oportunidade ao partido, argumentando que os últimos 50 anos de governação alternada entre PS e PSD resultaram numa gestão irresponsável e prejudicial ao País. O partido acredita que apenas uma ruptura com o sistema político actual pode trazer mudanças reais.

"Não temos medo de enfrentar os que se julgam donos do País, de os chamar à responsabilidade e de os combater com a fibra e a força de carácter que nos define. Dêem-nos uma oportunidade – uma oportunidade apenas – e vamos reconstruir Portugal e dar às pessoas uma Nação maior!", declarou Francisco Gomes.