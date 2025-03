Catarina Campos destaca "marco histórico" e espera "abrir portas" para a I Liga

A árbitra Catarina Campos destacou hoje o "marco histórico" que foi dirigir pela primeira vez um encontro do primeiro escalão masculino de futebol, manifestando o desejo de que possa "abrir mais portas".

"Foi um momento histórico, um marco histórico, representar uma classe e abrir as portas para que mais colegas possam fazer parte deste palco nacional. Estamos mais do que preparadas para este compromisso", disse a árbitra à Sport TV, no final do encontro entre Casa Pia e Rio Ave, da 27.ª jornada, que os lisboetas venceram por 2-1, em Rio Maior.

Catarina Campos agradeceu ainda o "voto de confiança do Conselho de Arbitragem" da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mostrando-se "muito feliz" por ter sido a primeira mulher de sempre a dirigir um encontro do principal campeonato masculino.

"Agradeço também às duas equipas, que não complicaram o jogo nem contestaram as minhas decisões. Foi uma excelente prestação das três equipas em campo", assinalou.

A árbitra, de 39 anos, já tinha sido a primeira a chefiar uma equipa de arbitragem totalmente feminina nas provas profissionais portuguesas, ao dirigir a derrota do Paços de Ferreira na receção ao Feirense (2-1), em 15 de fevereiro, para a 22.ª jornada da II Liga.

À semelhança desse jogo, a 'juíza' esteve hoje acompanhada pelas assistentes Andreia Sousa e Vanessa Gomes, tendo Fábio Veríssimo como quarto árbitro.

Internacional desde 2018, Catarina Campos faz parte da categoria de elite da UEFA há cerca de um ano e meio e já teve outras experiências recentes no futebol masculino, ao dirigir jogos no Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, e na Liga Revelação, ambos sob a tutela da FPF, bem como partidas internacionais de caráter oficial, incluindo uma esta temporada na UEFA Youth League.

Vitória casapiana

O Casa Pia regressou aos triunfos ao bater o Rio Ave, por 2-1. Os vila-condenses adiantaram-se em Rio Maior, por intermédio de Tiago Morais, aos 21 minutos, mas os lisboetas empataram aos 30, por Cassiano, e consumaram a reviravolta através de Tchamba, aos 62, sendo que o mesmo Tiago Morais desperdiçou o empate para os visitantes, aos 87, ao falhar uma grande penalidade.

O Casa Pia, que vinha de três derrotas na I Liga, segue no sétimo lugar, com 39 pontos, enquanto o Rio Ave averbou o terceiro desaire consecutivo e está na 13.ª posição, com 29.