A melhor escola da Madeira é a Francisco Franco

A Escola Secundária Francisco Franco é a melhor colocada entre as do 3.º ciclo da Madeira no Ranking Escolas 2024, publicado esta noite, situando-se na 63.ª em 649 estabelecimentos de ensino básico e secundário portugueses. A unidade de ensino, situada no Funchal, subindo 18 posições, para a 45.ª posição, se tiver em conta as escolas onde se realizou um mínimo de 80 provas.

Esta é a manutenção de um primeiro lugar regional que a Francisco Franco já tinha do anterior ranking, uma vez que a segunda melhor classificada a nível nacional é a Jaime Moniz. O 'Liceu', também no Funchal, caiu para 325.º, mas no critério do mínimo de 80 provas ocupa a 267.ª posição.

Na 3.ª posição na Madeira, mas 384.ª a nível nacional, está a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana.

Num ranking regional com 15 escolas básicas e secundárias, a Gonçalves Zarco é a pior classificada, ainda assim na 584.ª posição.

Fonte: Público

Refira-se que "os rankings ordenam todas as escolas pela média obtida pelos alunos na 1.ª fase dos exames nacionais realizados em 2023/2024. No ano letivo passado, os alunos do 11.º ano voltaram a realizar exames nacionais para efeitos de candidatura ao Ensino Superior e também para a conclusão de disciplinas. Os do 12.º mantiveram as regras da pandemia e só fizeram provas para concorrer à Universidade", esclarece a nota.

Acresce que, se "por defeito, este ranking ordena as escolas onde se realizou um mínimo de 80 provas no Secundário e de 50 no caso do Básico. Em alguns casos, o desempate é feito por centésimas".

Externato da Apresentação de Maria lidera nas apenas com Ensino Básico

No ranking, também há lugar para as escolas apenas com Ensino Básico e, nesse particular dominam a privadas. O Externato da Apresentação de Maria no Funchal desceu para a 72.ª posição no ranking nacional, seguida do Colégio Santa Teresinha, na 110.ª posição, que também desceu, e dos Salesianos do Funchal, na 136.ª posição, bem como da primeira pública, a Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, do Porto Santo, na 222.ª posição, ambas a subir.

Refira-se que estas escolas realizaram no mínimo 50 provas, totalizando 25 (ou 27 se exlcuírmos esse mínimo, por defeito), ficando em último a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, em Câmara de Lobos., na posição 1.147 num total de 1.175 em todo o país.