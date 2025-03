Museu Henrique e Francisco Franco acolhe "dois momentos imperdíveis de arte e poesia" com Filipe Crawford

"Nos dias 1 e 2 de Abril o público terá a oportunidade de vivenciar dois eventos culturais exclusivos, que prometem envolver, emocionar e inspirar", anunciou hoje o departamento de Programação e Direção Artística da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Desta feita, o renomado actor Filipe Crawford, traz à capital madeirense na terça-feira da próxima semana, às 17h30, o seu 'Manual de Técnica da Máscara'. No dia seguinte, apresenta a Récita Além Mar, pelas 19 horas.

Ambos os eventos ocorrerão no Museu Henrique e Francisco Franco, "num ambiente acolhedor e intimista, perfeito para quem aprecia o poder das palavras e da arte de se transformar em outras realidades".

A entrada é livre, limitada à capacidade da sala (50 pessoas).

O evento do dia 1, convida a um "mergulho profundo nas artes cênicas". Filipe Crawford apresenta o seu 'Manual de Técnica da Máscara', com apresentação especial de Xavier Miguel e Sara Cíntia, que nos trará a sua visão sobre o uso das máscaras no teatro. Uma experiência imperdível para quem deseja entender as sutilezas e os segredos dessa técnica ancestral que transforma uma performance em um espetáculo de emoções e significados.

Já 'Récita Além Mar' promete, "numa declamação envolvente, transportar o público para um universo de palavras e sensações, que reflectem sobre as distâncias e os encontros humanos". Uma noite de poesia e reflexões que exploram a essência do ser, da busca por algo além e do que nos define enquanto humanidade.

Filipe Crawford

Filipe Crawford introduziu a metodologia da Técnica da Máscara em Portugal em 1987, realizando os primeiros cursos na Fundação Calouste Gulbenkian. Discípulo de Mário González, Ariane Mnouchkine e Ferruccio Soleri, entre outros mestres do teatro de máscaras, fundou a companhia teatral Meia Preta com alunos seus em 1989.

Em 1995 funda a FC Produções Teatrais e em 1997 nasce o projeto Escola da Máscara.

Desde 1987 que os seus Cursos têm sido realizados nas principais escolas de teatro do país e também no estrangeiro, nos países de língua Lusófona e em Itália e Espanha.

Em 2001 cria o Festival Internacional de Máscaras e Comediantes que, a par da apresentação de espectáculos do género, tem acolhido a realização de Estágios de Máscaras dirigidos por mestres de renome internacional, como Carlo Boso, António Fava, Adriano Yourissevich, Mas Soegeng, entre outros já citados.

Ao longo da sua carreira encenou vários espetáculos de Commedia dell’Arte e de Máscaras para várias estruturas teatrais, sobretudo para aquelas que formou, como “A História do Tigre” de Dario Fo, prémio Garrett em 1991 e “Cenas da Commedia dell’Arte”, Meia Preta 1993, “O Teatro Cómico” de Goldoni, para a Filandorra, 1997, “As Desventuras de Isabella” de Flaminio Scala, 2004, “Arlequim, Servidor de Dois Amos” de Carlo Goldoni, 2005, “Otário Doing em Portugal”, de Filipe Crawford e Filipe Abranches, 2005, “A Idade do Ouro” criação colectiva, 2009, “Os Três Capitães” criação colectiva, 2011, “A Ilha dos Deuses” – criação colectiva, 2012, todos estes últimos para a FC Produções Teatrais e, em 2017, “A última noite do Capitão” de Felipe Cabezas.